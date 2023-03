Flink meer omzet voor bouwbedrijf Ballast Nedam

Bouwbedrijf Ballast Nedam had in 2022 een flink hogere omzet. Volgens de onderneming uit Nieuwegein was het vooral een goed jaar voor de internationale tak met projecten in onder meer Luxemburg, Guinee en Sri Lanka. Ook werd verder gewerkt aan windmolenparken op zee.

De omzet steeg vorig jaar met 37 procent tot meer dan 1,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat klom naar ruim 54 miljoen euro, van bijna 43 miljoen euro in 2021. De orderportefeuille stond op 1,4 miljard euro. Dat is wel wat minder dan de 1,7 miljard euro een jaar eerder.

Ballast Nedam is eigendom van het Turkse Rönesans Holding. In een toelichting stelt topman Kemal Sağlam dat de organisatie van Ballast Nedam het afgelopen jaar is verstevigd “door de nadruk te leggen op risicomanagement, kwaliteit en winstgevendheid zodat we optimale waarde kunnen toevoegen voor onze stakeholders”.

Verder heeft Ballast Nedam vorig jaar meer stappen gezet om de duurzame ambities te realiseren, aldus het cijferbericht. Naar eigen zeggen werd de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten in 2022 met 42,2 procent gereduceerd ten opzichte van het basisjaar 2019.