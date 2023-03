ICT-dienstverlener Ordina verdwijnt na overname van Damrak

De Nederlandse ICT-dienstverlener Ordina wordt overgenomen door zijn grotere branchegenoot Sopra Steria. Dat Franse bedrijf, dat in tal van landen actief is, telt ruim een half miljard euro neer voor de beursgenoteerde onderneming. Door de deal gaat er binnenkort weer een bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

Samen tellen de ondernemingen straks ruwweg 4300 werknemers in Nederland, België en Luxemburg, wat voor beide bedrijven neerkomt op een schaalvergroting. Volgens Ordina zou het met slechts één eigenaar en zonder beursnotering ook makkelijker moeten zijn om de kosten binnen de perken te houden.

“Deze transactie stelt ons in staat om een ​​sprong voorwaarts te maken en biedt ook betere carrièremogelijkheden voor onze medewerkers”, verklaart Ordina-topman Jo Maes, die onder de nieuwe eigenaar verantwoordelijk wordt voor de activiteiten in de Benelux.

Ordina, dat onder meer andere bedrijven en overheden helpt bij digitaliserings- en automatiseringsvraagstukken, liet onlangs al weten gesprekken te voeren met een aantal niet nader genoemde partijen over een mogelijke overname van het bedrijf. Dat zorgde voor een flinke koerssprong van het aandeel op de beurs in Amsterdam. De uiteindelijke prijs die Sopra Steria betaalt komt neer op een premium van 43 procent ten opzichte van de gemiddelde koers in de afgelopen drie maanden. Beide partijen verwachten dat de deal in de tweede helft van het jaar kan worden afgerond.