Rusland produceert minder olie tot eind juni

Rusland zal tot zeker eind juni van dit jaar minder olie produceren, meldt de Russische vicepremier Alexander Novak dinsdag aan lokale media. Het is een reactie van Rusland op sancties vanuit westerse landen, waaronder een importverbod van de Europese Unie voor olie die wordt vervoerd met tankers. Daarmee wil het Westen de olie-inkomsten voor Moskou verminderen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Afgelopen maand kondigde Novak al aan de olieproductie terug te schroeven in maart. Dat is nu verlengd. Rusland produceert sinds deze maand 500.000 vaten per dag minder, ongeveer 5 procent van wat het land in januari oppompte. Dit aantal is “in overeenstemming met de huidige marktsituatie”, zegt hij tegen Russische media.

Vanwege de importverboden kan Rusland geen olie via tankers meer verkopen aan EU-landen, waardoor het land minder verdient aan de olieproductie. Vorige week meldde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat de inkomsten van Rusland uit olie met meer dan 40 procent zijn gedaald in februari. Vanwege de sancties en het westerse prijsplafond voor Russische olie verkoopt Rusland nu meer aan landen in Zuid-Amerika en Azië. Daar bedingen handelaars fors lagere prijzen omdat Rusland olie niet kwijt kan aan het Westen.