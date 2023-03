ECB: geen beperkingen bij dividenduitkeringen banken

De Europese Centrale Bank (ECB) is niet van plan vanwege de recente onrust in de financiĆ«le sector beperkingen op te leggen bij het uitkeren van dividend en aandeleninkoopprogramma’s van banken. Dat zei Andrea Enria, die bij de ECB gaat over bankentoezicht in het Europees Parlement.

“Dit is iets wat we zeker niet overwegen”, aldus Enria. Hij zei dat de ECB goede inschattingen heeft gemaakt van de stressbestendigheid van banken, ook onder moeilijke omstandigheden, en dat er daar geen veranderingen zijn.

De ECB kwam tijdens de coronacrisis wel met restricties op dividend en inkoopprogramma’s van banken. Maar volgens Enria ging het toen om volledig andere omstandigheden. “We hadden totale onzekerheid, de economie was tot stilstand gekomen met de grootste recessie in de naoorlogse Europese geschiedenis, zonder zicht te hebben op hoe de kwaliteit van bezittingen zich zou ontwikkelen.” Hij stelt dat het nu een heel andere situatie is en dat dergelijke maatregelen dus niet worden overwogen.