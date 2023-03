ABN AMRO en ING aan kop in licht hogere AEX

De banken ABN AMRO en ING gingen woensdag aan kop in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Nu de rust in de bankensector enigszins lijkt te zijn teruggekeerd wordt op beurzen vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal de rente in de Verenigde Staten waarschijnlijk verder opschroeven in de strijd tegen de inflatie. Wel hopen beleggers dat de Fed de rente wat minder agressief zal verhogen om de kalmte in de bankensector te bewaren.

Ook in Europa, waar de rente vorige week al werd verhoogd, lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan verdere verhogingen. Zo liet Joachim Nagel, president van de Duitse Bundesbank, weten dat de Europese Centrale Bank (ECB) nog niet klaar is met het verhogen van de rentetarieven. “Als we deze koppige inflatie willen temmen, zullen wij nog koppiger moeten zijn”, zei hij in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Ook ECB-president Christine Lagarde herhaalde dat de inflatie nog altijd te hoog is.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 738,65 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 945,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index bleef vrijwel vlak. De Britse inflatie is in februari verder opgelopen tot 10,4 procent, van 10,1 procent een maand eerder. Economen hadden juist gerekend op een afkoeling van de inflatie.

ABN AMRO steeg 2 procent en ING klom 1,7 procent. De ECB liet weten niet van plan te zijn om banken beperkingen op te leggen bij het uitkeren van dividend en aandeleninkoopprogramma’s vanwege de recente onrust in de sector. De verzekeraars Aegon, ASR en NN Group gingen wel omlaag en verloren tot 0,9 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM deed het nog slechter en stond onderaan met een min van 1,9 procent.

In de MidKap stond technologiegroep TKH (plus 4,7 procent) bovenaan dankzij een positief analistenrapport van ING. Investeringsplatform Allunds sloot de rij met een min van 2,5 procent. Bij de kleinere bedrijven verloor Avantium 0,7 procent. Het chemiebedrijf wist de omzet in 2022 flink op te voeren, maar leed wel meer verlies. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Ebusco steeg dik 2 procent. De fabrikant van elektrische bussen heeft een nieuw contract getekend met Qbuzz voor de levering van maximaal 63 bussen.

De euro was 1,0782 dollar waard, tegen 1,0768 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 69,45 dollar. Brentolie daalde ook 0,3 procent in prijs, tot 75,11 dollar per vat.