Europese Commissie wil misleidende milieuclaims aanpakken

De Europese Commissie wil af van misleidende beweringen van bedrijven over hoe groen hun producten of diensten zijn. Volgens de commissie is meer dan de helft van de milieu-informatie op labels op bijvoorbeeld kleding, cosmetica of voeding misleidend, vaag of ongegrond. Ze stelt nieuwe regels voor om dit zogeheten groenwassen tegen te gaan en consumenten beter te beschermen.

Het dagelijks EU-bestuur wil dat dergelijke milieuclaims in de EU voortaan voldoen aan dezelfde minimumnormen, wetenschappelijk zijn onderbouwd en onafhankelijk zijn gecheckt. Als op een verpakking bijvoorbeeld staat “gemaakt uit 30 procent gerecycled plastic” moet dat ook echt zo zijn. Ook beweringen over de gevolgen voor het milieu van een bedrijf of product, zoals “dit bedrijf verminderde zijn ecologische voetafdruk met 20 procent sinds 2015”, moeten onderbouwd en transparant zijn.

De commissie nam in 2020 de milieuclaims van een hele reeks producten en diensten onder de loep en vond vooral bij textiel en schoenen veel groenwaspraktijken. Bijna een kwart (24 procent) van de beweringen op de labels was misleidend. Bij cosmetica en producten voor de persoonlijke zorg was dat in 17 procent van het labelen het geval en bij huishoudelijke apparatuur 14 procent. Tot ongenoegen van de commissie is er ook een wildgroei aan verschillende milieulabels.

Vicevoorzitter Frans Timmermans: “Groene claims zijn overal: oceaanvriendelijke T-shirts, koolstofneutrale bananen, bijenvriendelijke sappen, 100 procent CO2-gecompenseerde leveringen enzovoort. Helaas worden deze beweringen veel te vaak gedaan zonder enige vorm van bewijs en rechtvaardiging. Dit zet de deur open voor groenwassen en benadeelt bedrijven die echt duurzame producten maken.”

“Veel Europeanen willen met hun aankopen bijdragen aan een duurzamere wereld. Ze moeten de ingediende claims kunnen vertrouwen”, stelt de Nederlander, die verantwoordelijk is voor klimaatbeleid. “Met dit voorstel geven we consumenten de zekerheid dat wanneer iets als groen wordt verkocht, het ook daadwerkelijk groen is.”

De commissie wijst erop dat milieuclaims die al betrouwbare Europese milieukeurmerken als EU Ecolabel hebben niet onder de beoogde nieuwe regels zullen vallen. Milieuclaims zijn hoe dan ook vrijwillig voor bedrijven. Het voorstel moet eerst nog door de lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd.