Banken en techbedrijven helpen Nikkei aan stevige winst

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, maakte de aandelenbeurs woensdag een inhaalslag. Vooral de Japanse banken toonden herstel doordat de zorgen over de financiële stabiliteit in de wereldwijde bankensector zijn afgenomen. Ook de techbedrijven wonnen terrein in navolging van de stevige koerswinsten bij Amerikaanse techbedrijven. De andere belangrijke aandelenmarkten in Azië gingen eveneens verder omhoog.

Nu de rust in de financiële sector lijkt te zijn teruggekeerd kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Wel wordt verwacht dat de Fed de rente wat minder agressief zal opvoeren dan eerder werd voorzien om de kalmte in de bankensector te bewaren.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, sloot 1,9 procent hoger. De grote banken Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group dikten tot 3 procent aan. De Japanse techinvesteerder SoftBank steeg bijna 3 procent in navolging van de koerswinst van 1,6 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Elektronicaconcern Sony klom ruim 1 procent en ook autofabrikant Toyota (plus 1,6 procent) behoorde tot de sterkste stijgers.

De Britse banken HSBC en Standard Chartered, die beide beursnoteringen hebben in Hongkong, gingen verder omhoog en wonnen 3 en 4 procent in navolging van de koerswinsten in de Amerikaanse bankensector. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen liet weten dat de regering klaarstaat meer noodmaatregelen te nemen om klanttegoeden te garanderen.

De Chinese autofabrikant Geely zette ook de opmars voort en dikte nog eens 3 procent aan na de publicatie van sterke jaarcijfers eerder deze week. De Chinese techbedrijven Alibaba en Tencent stegen 3 en 1,6 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor tussentijds 1,7 procent in de plus. De hoofdindex in Shanghai won 0,2 procent en de Kospi in Seoul klom 1,2 procent. De Australische All Ordinaries kreeg er 0,9 procent bij.