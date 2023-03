Arbodiensten: ziekteverzuim toegenomen, met name door griepgolf

Het ziekteverzuim in Nederland is in februari opnieuw toegenomen, melden arbodiensten ArboNed en HumanTotalCare. De meeste mensen bleven thuis vanwege griep, waarbij de diensten aangeven dat de stijging “normaal is voor een griepgolf”. Het gaat hier om kortdurend verzuim; de groep medewerkers die langdurig uitvalt, voornamelijk door stressgerelateerde klachten, blijft volgens de arbodiensten groeien.

ArboNed en HumanTotalCare stellen dat van elke duizend medewerkers 85 mensen zich ziek meldden in februari. In januari ging het nog om 78 ziekmeldingen. Die stijging schrijven die diensten vooral toe aan de griepgolf die heerst in Nederland. “Op de werkvloer was dit goed merkbaar doordat meer collega’s enkele dagen ziek waren. De duur van dergelijk kort verzuim was echter vergelijkbaar met eerdere griepgolven”, legt bedrijfsarts en directeur bij HumanCapitalCare Jurriaan Penders uit.

De arbodiensten constateren dat het aantal medewerkers dat langer dan zes weken uitvalt door stress nog altijd toeneemt. Penders licht toe dat er een “opbouw in de aard en ernst van deze klachten” zit. “Het begint vaak met spanningsklachten zoals piekeren, lusteloosheid en gespannenheid. Hoe langer je wacht met het aanpakken van zulke klachten, hoe erger deze worden en hoe langer het duurt voor je hersteld bent.”

Medewerkers die kampen met spanningsklachten kunnen al uitvallen, gemiddeld genomen 195 dagen. Medewerkers die overspannen raken vallen gemiddeld 228 dagen uit, bij een burn-out duurt het verzuim 288 dagen, becijfert Penders. “Het is dan ook belangrijk om niet weg te kijken, maar om een signaal te geven en het bespreekbaar te maken: als medewerker, collega of leidinggevende.”

Verzuimbegeleider Acture, die jaarlijks 120.000 verzuimmeldingen afhandelt, stelt dat het actief begeleiden van zieke medewerkers bovendien kan helpen tegen de krappe arbeidsmarkt. Daardoor zou de verzuimduur volgens Acture met 48 procent kunnen afnemen. De instantie roept het kabinet daarom op om meer geld uit te trekken voor verzuimbeperking. Dat zou moeten gaan naar onder meer ondersteuning bij psychische klachten en het creëren van een betere werk-privébalans.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder al dat het ziekteverzuim het hoogste niveau ooit nadert. Dat was op basis van cijfers uit het laatste kwartaal van vorig jaar. Volgens het CBS lag het ziekteverzuimpercentage in de laatste drie maanden van 2022 op 5,6 procent. Dat betekent dat 56 van elke duizend te werken dagen werd verzuimd vanwege ziekte.