GameStop schiet omhoog op afwachtend Wall Street

GameStop maakte woensdag een koerssprong van 32 procent op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Amerikaanse gamewinkelketen voor het eerst in twee jaar weer een kwartaalwinst wist te boeken. Ook de omzet van de retailer viel wat hoger uit dan verwacht. De beurshandel op Wall Street stond verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De Amerikaanse centrale bank gaat naar verwachting de rente verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Dat zal de negende keer op rij zijn. Wel wordt gehoopt dat de Fed de rente wat minder agressief zal opvoeren dan eerder werd voorzien. Begin deze maand waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell nog voor de hardnekkige inflatie en leek hij aan te sturen op een renteverhoging van een half procentpunt. Door de recente onrust in de bankensector wordt er nu echter gerekend op een kleinere rentestap van een kwart procentpunt.

Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat Powell gaat zeggen over de problemen in de bankensector en of die van invloed zullen zijn op de toekomstige rentestappen. Naast het rentebesluit zullen de Fed-bestuurders namelijk ook hun renteverwachtingen voor de komende tijd bekendmaken. Ook komt de centrale bank met nieuwe prognoses voor de groei van de grootste economie ter wereld.

In afwachting van het Fed-besluit noteerde de Dow-Jonesindex kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 32.525 punten. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,1 procent tot 3998 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 11.840 punten.

Nike zakte 1,4 procent. De sportkledingfabrikant boekte afgelopen kwartaal minder winst. Het bedrijf probeert overtollige voorraden weg te werken en prijst veel artikelen daarom af. De omzet steeg wel, dankzij goede verkoopcijfers in onder andere Noord-Amerika en Europa. In China namen de verkopen wel af.

First Republic Bank verloor 2,7 procent. De regionale bank won een dag eerder 30 procent door de hoop op een reddingsplan voor de bank uit Californië. Als het verhogen van het eigen kapitaal niet slaagt, overweegt de bank volgens persbureau Reuters onderdelen te verkopen.

Virgin Orbit werd liefst 44 procent meer waard. Volgens persbureau Reuters wil durfinvesteerder Matthew Brown 200 miljoen dollar steken in het noodlijdende bedrijf. Het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson stuurde vorige week nog bijna alle werknemers met verlof om uit de financiële problemen te komen.

Meta Platforms won 0,3 procent. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, die ook de topman is van moederbedrijf Meta Platforms, is door aandeelhouders aangeklaagd. Onder meer pensioen- en investeringsfondsen claimen dat Facebook en Instagram al jaren een oogje dichtknijpen bij praktijken van mensenhandel en uitbuiting via die sociale netwerken.

De euro was 1,0780 dollar waard, tegen 1,0768 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 69,54 dollar. Brentolie daalde ook 0,1 procent in prijs, tot 75,22 dollar per vat.