Wederopbouw van Oekraïne kost 380 miljard euro

De wederopbouw van Oekraïne na de Russische invasie kost waarschijnlijk ongeveer 411 miljard dollar, omgerekend zo’n 380 miljard euro. Dat is 2,5 keer de totale economie van het land. De Wereldbank, de Verenigde Naties, de Europese Commissie en Oekraïne zelf hebben die rekensom woensdag naar buiten gebracht.

De schade is sterk opgelopen sinds de laatste schatting van afgelopen september. Toen werden de kosten geraamd op 349 miljard dollar (323 miljard euro). In de afgelopen maanden is vooral de schade aan de energievoorziening sterk gestegen. Sinds oktober voert Rusland veel aanvallen op bijvoorbeeld elektriciteitscentrales uit. De schade is sinds juni vervijfvoudigd, met name in regio’s als Donetsk, Charkiv, Loehansk en Cherson

In het bedrag is niet alleen de fysieke schade aan gebouwen, wegen en andere infrastructuur meegenomen. Ook de gevolgen voor het dagelijks leven van mensen en hun mogelijkheden om geld te verdienen, zijn in kaart gebracht.