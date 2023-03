ING en ABN AMRO geven eerdere winsten prijs op gemengd Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een gemengd beeld geëindigd. De banken ING en ABN AMRO gaven veel van hun eerdere winsten op de dag prijs. Beleggers kijken nu vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve in de Verenigde Staten dat later op de dag bekend wordt.

De AEX won 0,8 procent tot 741,80 punten. De MidKap verloor juist 0,8 procent tot 942,02 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent.

De Fed zal de rente in de VS waarschijnlijk met een kwart procentpunt verhogen, na wat volgens marktkenners een van de lastigste beleidsvergaderingen moet zijn geweest van de afgelopen jaren. Om de inflatie in te dammen is het namelijk nog altijd nodig om actie te ondernemen, maar tot enkele dagen geleden werd de bankensector in de VS nog geplaagd door grote onzekerheid wegens het omvallen van twee middelgrote banken.

Op dat vlak kwam er ook nieuws over PacWest Bancorp. Die Amerikaanse bank haalde 1,4 miljard binnen van investeerder Apollo Global, maar meldde woensdag ook dat klanten zo’n 20 procent van hun deposito’s hebben weggehaald sinds het begin van dit jaar.

ING sloot de handelssessie 0,4 procent lager, na eerder op de dag nog bijna 2 procent in de plus te hebben gestaan. ABN AMRO won 0,3 procent maar stond eerder nog 2 procent hoger. Ook verzekeraars ASR, Aegon en NN stonden bij de verliezers met minnen tot 3 procent.

De sterkste stijger in de AEX was techinvesteerder Prosus (plus 2,9 procent), die profiteerde van goede resultaten van games- en appbedrijf Tencent. Prosus heeft een groot belang in dat Chinese techbedrijf, dat het afgelopen kwartaal de omzet weer wist op te voeren na twee verslagperiodes van krimp op rij.

In de MidKap stond technologiegroep TKH (plus 5,8 procent) bovenaan dankzij een positief analistenrapport van ING. Vastgoedinvesteerder WDP ging ruim 3 procent omlaag en stond onderaan bij de middelgrote fondsen.

Bij de kleinere bedrijven verloor Avantium net geen 6 procent. Het chemiebedrijf wist de omzet in 2022 flink op te voeren, maar leed wel meer verlies. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Ebusco steeg 2,6 procent. De fabrikant van elektrische bussen heeft een nieuw contract getekend met Qbuzz voor de levering van maximaal 63 bussen.

De euro was 1,0795 dollar waard, tegen 1,0768 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 70,58 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs, tot 76,33 dollar per vat.