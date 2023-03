KLM verdubbelt aantal vluchten naar Azië

KLM vliegt vanaf zondag nog vaker naar Chinese steden en andere bestemmingen in Azië, nu beperkingen wegens corona zo goed als weg zijn in die regio. In de zomerdienstregeling die zondag ingaat, verdubbelt het aantal vluchten naar Aziatische bestemmingen in vergelijking met 2022.

KLM gaat elke dag rechtstreeks van Schiphol naar de Chinese steden Beijing en Shanghai vliegen, meldt de luchtvaartmaatschappij. Nu gebeurt dat nog zes keer per week. Ook vliegt KLM vaker rechtstreeks naar Tokio en hoeft de luchtvaartmaatschappij voor zijn drie wekelijkse vluchten naar Hongkong geen tussenstops meer te maken.

Afgelopen maand kondigde KLM ook al aan weer vaker te vliegen naar China nadat de overheid daar de reisbeperkingen had opgeheven. De Chinese overheid had die ingesteld vanwege coronabesmettingen in het land. Vorig jaar vloog KLM in beperkte mate naar China. Door de strenge coronaregels in China was het niet mogelijk om veel op China te vliegen.

Binnen Europa zijn er ook steden waar KLM vaker naartoe vliegt. Zo gaan drie vliegtuigen per dag naar de Franse stad Nantes vanwege “het succes van Nantes afgelopen winter”. Ook in andere werelddelen breidt KLM het aantal vluchten uit. Zo stijgt het aantal vluchten naar de Canadese stad Toronto van tien naar dertien per week. In juli en augustus gaan er tien vliegtuigen per week naar Curaçao, buiten het hoogseizoen zal er elke dag een vliegtuig naar het eiland gaan.

De luchtvaartsector vervoert sinds het einde van de meeste coronamaatregelen steeds meer passagiers. Doordat niet overal voldoende personeel was, leidde dat vorig jaar vaak tot lange wachttijden op onder andere Schiphol. De luchthaven gaat het aantal reizigers dat in de meivakantie vertrekt vanaf de luchthaven op piekmomenten beperken met 5 procent om chaotische toestanden te voorkomen, werd vorige maand bekend.