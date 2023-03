Kaag wil voor besluit over Volksbank opties met Kamer bespreken

Minister Sigrid Kaag (Financiën) wil de Tweede Kamer laten meepraten over de toekomst van de Volksbank, voordat zij met een besluit komt. Gezien het grote belang van het onderwerp voor de maatschappij en het bankenlandschap mikt zij op een “breed draagvlak” voor de richting die zij kiest.

Kaag kondigde onlangs aan dat zij eind dit jaar met een “richtinggevend besluit” wil komen over de Volksbank, staatseigendom sinds de nationalisatie van het zieltogende SNS Reaal in 2013. Dat is eerder dan verwacht. Tot voor kort ging het kabinet ervan uit dat de Volksbank niet eerder dan 2025 klaar zou zijn voor zo’n besluit.

In de Kamer lopen de meningen uiteen. Weliswaar lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een scenario waarin de Volksbank niet terugkeert naar de beurs, maar een min of meer publieke functie krijgt. Maar waar bijvoorbeeld de SP de bank in staatshanden wil houden, mikt bijvoorbeeld het CDA op een coöperatief model, vergelijkbaar met dat van Rabobank.

Kaag benadrukt dat zij veel gewicht toekent aan het oordeel van NLFI, de stichting die de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert. Maar zij wil ook de Kamer erover spreken, niet alleen om “ideeën op te halen” maar ook om de voor- en nadelen van de verschillende opties te bespreken. “Dat komt de kwaliteit van het eindoordeel ten goede”, verwacht Kaag.