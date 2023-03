Microsoft-dochterbedrijf verklapt met AI manieren om te coderen

Het platform voor softwareontwikkelaars GitHub verklapt binnenkort met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) hoe mensen het best bepaalde coderingsopdrachten kunnen uitvoeren. Daarvoor gebruikt het dochterbedrijf van Microsoft technologie van OpenAI, het bedrijf dat de afgelopen maanden veel aandacht kreeg voor zijn programma’s ChatGPT en Dall-E.

GitHub is een platform waar mensen kunnen samenwerken aan software, met name opensourcesoftware. Eerder presenteerde GitHub al het hulpje Copilot. Dat helpt ontwikkelaars door de codes die zij intypen aan te vullen met suggesties, vergelijkbaar met functies in e-mailprogramma’s die zinnen afmaken. Daar voegt het bedrijf nu ook een functie aan toe waarbij ontwikkelaars kunnen vragen hoe ze het best een bepaalde code kunnen schrijven.

Voor dat laatste hulpmiddel gebruikt GitHub de nieuwste versie van het taalmodel van OpenAI, die GPT-4 heet. Zo’n taalmodel bepaalt op basis van talloze gegevens wat logische patronen zijn bij het formuleren van antwoorden. Volgens topman Thomas Dohmke is het daarmee bijvoorbeeld mogelijk om als kind te vragen hoe je het computerspelletje Snake kunt programmeren.

De eerdere versie van Copilot, die sinds vorig jaar breed beschikbaar is, werkte ook al met oudere modellen van OpenAI en werd snel populair bij ontwikkelaars. Githubs moederbedrijf Microsoft kondigde onlangs ook al aan op OpenAI gebaseerde assistenten toe te voegen aan zijn kantoorsoftware, zoals tekstverwerker Word of presentatiesoftware PowerPoint.

OpenAI en Microsoft hebben sinds begin dit jaar een innigere band, na de toezegging van dat laatste bedrijf van 10 miljard dollar aan investeringen in verder onderzoek in kunstmatige intelligentie door OpenAI. De onthullingen van ChatGPT en Dall-E door dat bedrijf zorgden volgens Amerikaanse media ook voor een crisissfeer bij Google, dat naar verluidt bang was zijn voorsprong op het vlak van kunstmatige intelligentie en slimme zoekfuncties te verliezen.

Ook Google komt de laatste weken vaker met nieuws over zijn AI-functies. Zo laat het bedrijf gebruikers oefenen met zijn Bard, dat op basis van een taalmodel bedenkt wat een logisch antwoord kan zijn. Ook introduceert het bedrijf AI-functies die hele presentaties, e-mails of teksten kunnen opstellen.