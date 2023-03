Minder mensen hebben televisieabonnement vanwege streamen

Minder mensen hadden afgelopen jaar een televisieabonnement, meldt het Nationaal Media Onderzoek (NMO). In plaats daarvan hebben ze steeds vaker een abonnement op een of meerdere streamingsdiensten zoals Netflix genomen. Volgens het NMO hebben zij genoeg aan tv kijken via het internet.

Via streamingdiensten zijn allerlei verschillende soorten films en series te kijken op elk gewenst moment op bijvoorbeeld een tv. Ook is het mogelijk om live tv te kijken via het internet. Een televisieabonnement is dan niet nodig. Afgelopen jaar had ruim 9 procent van de huishoudens geen tv-abonnement, vergeleken met 7,5 procent het jaar daarvoor. Vooral jongeren tot en met 34 jaar, eenpersoonshuishoudens en hogeropgeleiden hebben alleen een internet-abonnement.

Ook hebben huishoudens steeds vaker een abonnement op meerdere streamingdiensten. Zo had 18 procent van de huishoudens vier of meer diensten, een jaar eerder had 14 procent zoveel abonnementen. Mogelijk komt dit omdat er de laatste jaren steeds meer streamingdiensten bij zijn gekomen. Het gemiddeld aantal diensten per huishouden was vorig jaar 1,9, in 2021 nog 1,7. Verreweg de meeste mensen, bijna 65 procent, gebruiken de streamingdienst Netflix.