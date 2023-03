ING en Aegon onderaan in AEX op afwachtend Damrak

ING en Aegon behoorden woensdag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die een nipte winst liet zien. Na het sterke koersherstel in de financiƫle sector deden beleggers het rustig aan en wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal de rente in de Verenigde Staten waarschijnlijk verder opschroeven in de strijd tegen de inflatie. Wel wordt verwacht dat de Fed de rente wat minder agressief zal verhogen dan eerder werd voorzien om de kalmte in de bankensector te bewaren.

In Europa liet Joachim Nagel, president van de Duitse Bundesbank, daarnaast weten dat de Europese Centrale Bank (ECB) nog niet klaar is met het verhogen van de rentetarieven. “Als we deze koppige inflatie willen temmen, zullen wij nog koppiger moeten zijn”, zei Nagel in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. De ECB schroefde vorige week de rente al met nog eens een half procentpunt op.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 736,60 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 945,48 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,4 procent. De Britse inflatie is in februari verder opgelopen tot 10,4 procent, van 10,1 procent een maand eerder. Economen hadden juist gerekend op een afkoeling van de inflatie.

Verzekeraar Aegon daalde 1,4 procent en branchegenoten ASR en NN Group zakten tot 1,1 procent. ING verloor 0,8 procent en ABN AMRO daalde 0,1 procent. De ECB liet weten niet van plan te zijn om beperkingen op te leggen bij het uitkeren van dividend en aandeleninkoopprogramma’s van de banken vanwege de recente onrust in de sector. Dataleverancier RELX was de sterkste stijger met een winst van 0,7 procent. Telecomconcern KPN stond onderaan met een min van 1,7 procent.

In de MidKap won Just Eat Takeaway 0,7 procent. Het maaltijdbezorgbedrijf gaat ongeveer 1700 banen schrappen in het Verenigd Koninkrijk. Bij de kleinere bedrijven daalde Avantium 0,4 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het chemiebedrijf wist de omzet in 2022 met ruim 60 procent op te voeren. Het jaarverlies van het bedrijf liep wel op tot ruim 31 miljoen euro. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Ebusco steeg dik 1 procent. De fabrikant van elektrische bussen heeft een nieuw contract getekend met Qbuzz voor de levering van maximaal 63 bussen.

De euro was 1,0767 dollar waard, tegen 1,0768 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 69,21 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 74,91 dollar per vat.