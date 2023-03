Topman TikTok: nog nooit Amerikaanse gegevens gedeeld met Peking

Filmpjesapp TikTok heeft nog nooit Amerikaanse gebruikersgegevens gedeeld met de Chinese overheid, of een verzoek ontvangen om deze te delen. Het dochterbedrijf van het Chinese ByteDance zou een dergelijk verzoek ook niet honoreren als dat ooit zou gebeuren, zal TikTok-topman Shou Zi Chew donderdag verklaren voor een commissie van het Amerikaanse Congres.

“Laat me dit ondubbelzinnig zeggen: ByteDance is geen agent van China of enig ander land”, staat in een schriftelijke uitwerking van opmerkingen van de Singaporees Chew die alvast beschikbaar zijn gesteld.

Het is de eerste keer dat de topman van TikTok voor een commissie van het Amerikaanse Congres verschijnt. Hij doet dat vanwege de toenemende zorgen over de Chinese app. Amerikaanse politici, vooral Republikeinen, zijn bang dat TikTok data deelt met de Chinese overheid en de app inzet voor propaganda en manipulatie.

TikTok ligt al langer onder vuur vanwege de banden met de Chinese overheid en de vele informatie die de app verzamelt over zijn gebruikers. Onlangs eiste de Amerikaanse commissie voor buitenlandse investeringen (CFIUS) naar verluidt zelfs dat ByteDance TikTok verkoopt of dat TikTok verboden wordt in de VS.

De kwestie zorgt voor spanningen tussen de VS en de Chinese regering. De VS moeten ophouden met “onterechte aanvallen” op TikTok, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken eerder deze maand nog. Volgens hem zou Washington “tot nu toe geen bewijs geleverd” hebben voor de beschuldigingen.

TikTok is zelf van mening dat een gedwongen verkoop helemaal geen oplossing biedt. Het socialemediabedrijf wil graag maatregelen nemen om de zorgen binnen de VS over de nationale veiligheid weg te nemen. Dat plan omvat onder meer het inschakelen van het Amerikaanse techbedrijf Oracle om Amerikaanse gebruikersgegevens te beheren en het aanstellen van een door de VS goedgekeurde raad van toezicht.

Volgens Chew heeft TikTok al 1,5 miljard dollar gespendeerd aan de maatregelen. In de VS zouden 1500 medewerkers zijn ingeschakeld om de plannen ten uitvoer te brengen.

Uit de al vrijgegeven opmerkingen komt ook naar voren dat Chew donderdag verkapt kritiek zal uiten op rivaliserende Amerikaanse sociale media als YouTube en Facebook. TikTok “is niet het voorkeursplatform voor personen die schadelijk gedrag willen vertonen”, zal de TikTok-baas in het Congres benadrukken.