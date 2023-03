Wall Street sluit flink lager na renteverhoging Federal Reserve

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag flink lager gesloten nadat de Federal Reserve de rente opnieuw had opgevoerd om de hoge inflatie te bestrijden. Vanwege de recente onrust in de bankensector had Wall Street voorzichtige hoop op een pauze van de Fed bij het verder opkrikken van de rente. Maar dat gebeurde niet. Sterker nog, Fed-baas Jerome Powell stelde in een persconferentie na afloop van het rentebesluit dat er mogelijk later nog meer renteverhogingen komen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent lager op 32.030,11 punten. De brede S&P 500 daalde 1,7 procent tot 3936,97 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,6 procent tot 11.669,96 punten. “De markt werd aangemoedigd toen ze hoorde dat de Fed had overwogen om de renteverhogingen tijdelijk stop te zetten en was vervolgens teleurgesteld toen Powell verduidelijkte dat ze de rente kunnen blijven verhogen als dat nodig is”, aldus een analist van de Independent Advisor Alliance.

Powells woorden lijken een duidelijk teken dat de Fed ervan overtuigd is dat zijn poging om de inflatie te beteugelen niet een mogelijke bankencrisis in de hand zal werken. Op de vergadering van de Fed zou een eventuele pauze bij het opvoeren van de rente wel zijn besproken, maar uiteindelijk zag de centrale bank daar toch geen aanleiding toe. Volgens een verklaring van de Fed is het bankensysteem in het land nog altijd “gezond en veerkrachtig”.

First Republic Bank kelderde wel 15,5 procent. De regionale bank won een dag eerder nog 30 procent door de hoop op een reddingsplan voor de bank uit Californië. Maar inmiddels is bij analisten duidelijk dat als de bank wordt gered aandeelhouders daar waarschijnlijk maar beperkt de vruchten van plukken.

GameStop maakte juist een koerssprong van dik 35 procent nadat bekend werd dat de Amerikaanse gamewinkelketen voor het eerst in twee jaar weer een kwartaalwinst wist te boeken. Ook de omzet van de retailer viel wat hoger uit dan verwacht.

Virgin Orbit werd liefst 33 procent meer waard. Volgens persbureau Reuters wil durfinvesteerder Matthew Brown 200 miljoen dollar steken in het noodlijdende bedrijf. Het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson stuurde vorige week nog bijna alle werknemers met verlof om uit de financiële problemen te komen.

Nike zakte op zijn beurt bijna 5 procent. De sportkledingfabrikant boekte afgelopen kwartaal minder winst. Het bedrijf probeert overtollige voorraden weg te werken en prijst veel artikelen daarom af.