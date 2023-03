Vakbond CNV wil meer aandacht voor nieuwe technologie als ChatGPT

Vakbond CNV wil dat werkgevers in Nederland, samen met werknemers, een visie ontwikkelen over het gebruik van nieuwe technologie in de dagelijkse werkzaamheden. “Nieuwe technologie, zoals ChatGPT, verovert nu razendsnel de werkvloer. Denk aan feilloze vertalingen, strakke teksten en fiscaal en juridisch advies van robots”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Maar de meeste werkgevers leunen vooralsnog achterover en ondernemen geen actie.”

CNV heeft opiniepeiler Maurice de Hond laten uitzoeken hoe bedrijven omgaan met nieuwe technologie. Veel werkgevers zouden hun personeel nu geen ruimte bieden om met nieuwe technologie te experimenteren. Fortuin noemt de houding van werkgevers “zeer onwenselijk” en benadrukt dat het om intelligente toepassingen gaat “die tot voor kort niemand voor mogelijk hield”.

“Wat doe je zelf en welk werk neemt technologie over? Hoe voorkomen we dat technologie straks de baas is over ons werk en denken?” Dat zijn vragen waarmee werkgevers en werknemers volgens hem aan de slag moeten. “Voordat de technologie met ons aan de slag gaat.”

Een deel van de 3000 ondervraagde werkenden in de peiling gaf aan te vrezen dat de nieuwe technologie ook negatieve ontwikkelingen met zich mee kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van privacy op het werk. Toch dacht de overgrote meerderheid van de respondenten niet dat hun werk in vijf jaar volledig overbodig zou worden door nieuwe technologische ontwikkelingen.

Grote techbedrijven zetten de laatste tijd sterker in op kunstmatige intelligentie (AI). Eerder deze week werd bijvoorbeeld bekend dat Google zijn chatbot Bard gaat openstellen voor het publiek, zodat gebruikers ermee kunnen oefenen. Ook Microsoft wil zijn kunstmatige intelligentie verder op de markt brengen. Mensen kunnen het platform Bing een geschreven opdracht geven, waarna de AI er een tekening van maakt. De intelligente chatbot ChatGPT is de afgelopen maanden ook veel in het nieuws.