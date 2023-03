AEX koerst af op lager begin na renteverhoging in VS

De AEX-index op het Damrak lijkt donderdag licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerken het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag na sluiting van de Europese beurzen de rente met een kwart procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Net als de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week liet de Fed zich daarmee niet van de wijs brengen door de recente onrust in de bankensector.

Fed-president Jerome Powell verklaarde daarnaast dat het bankensysteem in de Verenigde Staten “gezond en veerkrachtig” is. Wel is er volgens hem meer toezicht en regulering nodig om een nieuwe crisis in de sector te voorkomen. Powell gaf tevens aan dat de rente waarschijnlijk later dit jaar verder omhooggaat. Een renteverlaging, zoals sommige investeerders hadden gehoopt, zit er volgens Powell dit jaar zeker nog niet in.

De Amerikaanse beurzen gingen flink omlaag na het rentebesluit. Vooral de regionale banken stonden daarbij onder druk. Dat kwam mede door uitlatingen van de Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen die verklaarde dat ze niet van plan is alle banktegoeden tot boven de 250.000 dollar te verzekeren. Beleggers vrezen daardoor dat klanten meer geld bij vooral de kleinere banken zullen weghalen. Eerder kregen klanten bij de twee omgevallen regionale banken Silicon Valley Bank en Signature Bank uiteindelijk wel al hun tegoeden terug.

De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent lager door koersverliezen bij de Japanse banken. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,7 procent in de plus onder aanvoering van techbedrijven, zoals het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent.

Op het Damrak zal Prosus mogelijk verder stijgen. De techinvesteerder won woensdag al 2,9 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van Tencent, waarin het een groot belang heeft. Het aandeel Tencent ging donderdag in Hongkong verder omhoog en won ruim 7 procent.

AkzoNobel zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van ING haalden het verfconcern van hun kooplijst af.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis liet weten samen met partner VHB te zijn geselecteerd voor werkzaamheden aan een groot infrastructuurproject in New York. Het door de overheid gefinancierde project heeft een totale waarde van meer dan 700 miljoen dollar.

De euro was 1,0911 dollar waard, tegen 1,0795 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 70,24 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 76,06 dollar per vat.