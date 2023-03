Hornbach groeit door en heeft kwart Nederlandse markt in handen

Doe-het-zelfketen Hornbach is ook afgelopen jaar weer gegroeid. Door het eindigen van allerlei coronabeperkingen in de landen waar het Duitse bedrijf actief is liepen de onlineverkopen terug. Maar in de winkels werd ondanks de hoge inflatie nog altijd meer verkocht. In Nederland gaat het volgens het bedrijf om een omzetgroei van meer dan 10 procent. Hornbachs marktaandeel hier is gegroeid naar 26 procent.

Voor het hele concern ging de omzet met 6,6 procent omhoog naar 6,2 miljard euro. De omzetgroei in Duitsland bleef net onder de 3 procent, maar daarbuiten bedroeg die bijna 10 procent. En in Nederland groeide Hornbach dus nog harder, al maakt het bedrijf geen specifiek cijfer daarover bekend. De groei werd mede aangejaagd door het feit dat Hornbach meer winkels heeft dan een jaar geleden. Dat zijn er inmiddels 171, vier meer dan eind 2021. Daarvan staan er achttien in Nederland en in Nijmegen wordt momenteel aan de negentiende winkel gebouwd.

Directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland wil nog verder groeien. Ook met meer Hornbach Vloeren-vestigingen. Er is nu één zo’n winkel die helemaal gericht is op vloeren en klanten weten die volgens De Goede goed te vinden. “Dit succes willen we de komende jaren verder uitrollen.”

Het hele Hornbach-concern boekte een bedrijfsresultaat van 290 miljoen euro. Een flinke daling ten opzichte van de 363 miljoen euro in 2021. Het bedrijf wijst onder meer naar de inflatie en gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie en lonen. Die konden niet volledig worden doorberekend, waardoor de winstmarge onder druk stond. Cijfers over een nettowinst geeft Hornbach niet.