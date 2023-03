Cryptobeurs Coinbase onderuit op herstellend Wall Street

Coinbase ging donderdag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse toezichthouder voor effectenhandel SEC verdenkt de cryptobeurs van meerdere overtredingen en is van plan het bedrijf aan te pakken. De marktwaakhond vindt dat veel bedrijven die de handel in cryptomunten faciliteren eigenlijk actief zijn in de handel in effecten, zoals aandelen en obligaties, maar niet aan de strengere regels daarvoor voldoen.

Coinbase werd 16 procent lager gezet. In een verklaring liet het bedrijf weten onlangs formeel te horen hebben gekregen dat de SEC tot handhaving overgaat. Dat kan uitmonden in rechtszaken, dwangsommen of boetes voor de grootste cryptobeurs in de Verenigde Staten. Analisten van investeringsbank Oppenheimer haalden Coinbase van hun kooplijst af.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag de rente met een kwart procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen gingen de rentes donderdag verder omhoog. Net als de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week lieten de centrale banken zich daarmee niet van de wijs brengen door de recente onrust in de bankensector.

De Amerikaanse banken toonden herstel na de koersverliezen een dag eerder. De grote banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Bank of America wonnen tot 1,6 procent. De regionale banken First Republic Bank, PacWest Bancorp en Western Alliance Bancorp stegen tot dik 8 procent. De Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen joeg beleggers woensdag nog schrik aan. Ze verklaarde namelijk niet van plan te zijn om alle banktegoeden tot boven de 250.000 dollar te verzekeren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 32.221,21 punten. Woensdag zakte de hoofdindex nog 1,6 procent. De brede S&P 500 klom 0,8 procent tot 3969,66 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 11.816,72 punten.

Block kelderde 21 procent. Investeringsfonds Hindenburg Research beschuldigt het mobiele betalingsplatform van misleiding van beleggers door het verstrekken van onder meer onjuiste gegevens over het aantal gebruikers en heeft een zogeheten shortpositie ingenomen waarmee het gokt op een koersdaling van het aandeel. Block is het voormalige Square, dat mede werd opgericht door Jack Dorsey, de medeoprichter en oud-topman van Twitter.

De euro was 1,0888 dollar waard, tegen 1,0795 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 71,02 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 76,74 dollar per vat.