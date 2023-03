Vakbond: grote schepen niet naar Hamburg door staking

Door de landelijke staking in Duitsland kunnen grote schepen maandag niet aanmeren in de haven van Hamburg. Het beladen van schepen zal vertraging oplopen. Havenarbeiders in Hamburg leggen het werk neer, kondigt vakbond Verdi aan. Hamburg heeft de derde haven van Europa, achter Rotterdam en Antwerpen.

Ook de binnenvaart wordt geraakt door de staking. Volgens Verdi blijven sluizen op belangrijke vaarverbindingen mogelijk gesloten. Het is nog niet bekend om welke sluizen het gaat.

In Duitsland leggen medewerkers van trein-, bus- en trambedrijven, vliegvelden en snelwegbeheerders maandag de hele dag het werk neer. Ze eisen hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden.