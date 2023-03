Overname Credit Suisse zorgt voor onduidelijkheid in sport

Verscheidene sporters, sportbonden en sportevenementen verkeren in onzekerheid na de overname van Credit Suisse door rivaal UBS. Zo is Credit Suisse al sinds 1993 hoofdsponsor van de Zwitserse voetbalbond. En ook een Zwitserse stichting die talentvolle jonge sporters in kleine sporten ondersteunt kon op geld van de bank rekenen. Het valt nog te bezien of UBS al die sponsordeals in stand houdt.

Want ook de bank waar oud-ING-topman Ralph Hamers het voor het zeggen heeft, heeft een eigen sponsorstrategie. UBS heeft zijn naam bijvoorbeeld verbonden aan Formule 1, atletiek en ijshockey.

Voorlopig zal Credit Suisse sponsor blijven van golftoernooien en paardensportevenementen, maar ook de hoogste Zwitserse voetbalklasse en golfer Sergio Garcia, zegt een woordvoerder van de bank. Ook de Zwitserse voetbalploeg heeft rond de EK-kwalificatiewedstrijd van zaterdag tegen Belarus nog gewoon de naam van de bank op zijn trainingsoutfits staan. “We hebben goede gesprekken gehad met onze contactpersonen bij Credit Suisse en die hebben ons verzekerd dat bestaande contracten zullen worden geëerbiedigd.”

Ook de Zwitserse poging om het EK voetbal voor vrouwen in 2025 binnen te halen heeft Credit Suisse als sponsor. Begin volgende maand wordt een beslissing genomen over wie dat toernooi mag organiseren. De grootste naam die aan Credit Suisse verbonden is, is evenwel oud-tennisser Roger Federer. Ook na diens actieve loopbaan bleef hij ‘merkambassadeur’ van de bank.