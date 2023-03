Prosus aan kop in vlakke AEX, AkzoNobel onderaan

Prosus was donderdag opnieuw de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. De techinvesteerder bleef profiteren van de beter dan verwachte resultaten van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. AkzoNobel kampte met een adviesverlaging en stond onderaan.

Beleggers verwerkten verder nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag de rente met een kwart procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Net als de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week liet de Fed zich daarmee niet van de wijs brengen door de recente onrust in de bankensector.

Fed-president Jerome Powell verklaarde daarnaast dat het bankensysteem in de Verenigde Staten “gezond en veerkrachtig” is. Wel is er volgens hem meer toezicht en regulering nodig om een nieuwe crisis in de sector te voorkomen. Powell gaf tevens aan dat de rente waarschijnlijk later dit jaar verder omhooggaat. Een renteverlaging, zoals sommige investeerders hadden gehoopt, zit er volgens Powell dit jaar zeker nog niet in.

De AEX noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 741,75 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 940,85 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs won een fractie.

De Londense FTSE-index zakte 0,4 procent in afwachting van het rentebesluit van de Britse centrale bank, dat later op de dag wordt bekendgemaakt. Ook in het Verenigd Koninkrijk zal de rente naar verwachting opnieuw worden verhoogd in de strijd tegen de inflatie. In Zwitserland en Turkije komen de centrale banken eveneens met rentebesluiten.

Prosus steeg 4,6 procent. De techinvesteerder won woensdag al 2,9 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van Tencent, dat donderdag 7,6 procent won op de beurs in Hongkong. AkzoNobel zakte 1,4 procent. Analisten van ING haalden het verfconcern van hun kooplijst af.

ING en ABN AMRO verloren rond de 1 procent in navolging van de koersverliezen bij de Amerikaanse banken op woensdag. Uitlatingen van de Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen zorgden daarbij voor koersdruk. Yellen verklaarde dat ze niet van plan is alle banktegoeden tot boven de 250.000 dollar te verzekeren. Beleggers vrezen daardoor dat klanten meer geld bij vooral de kleinere banken zullen weghalen. Eerder kregen klanten bij de twee omgevallen regionale banken Silicon Valley Bank en Signature Bank uiteindelijk wel al hun tegoeden terug.

De euro was 1,0902 dollar waard, tegen 1,0795 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 70,21 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 76,07 dollar per vat.