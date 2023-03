Tencent populair op beurs Hongkong na meevallende kwartaalcijfers

Tencent was donderdag op de aandelenbeurs van Hongkong een van de grote winnaars na goed ontvangen kwartaalcijfers. Het Chinese game- en techbedrijf was na twee kwartalen van krimp weer gegroeid en boekte betere resultaten dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Ook andere techbedrijven wonnen in Hongkong. Op de beurs in Tokio behoorden banken tot de verliezers, mogelijk na de verklaring van de Amerikaanse minister van Financiën dat ze niet van plan is bankdeposito’s tot boven de 250.000 dollar te verzekeren.

Tencent won 6,7 procent en nam de Hang Seng-index op sleeptouw. Die graadmeter in Hongkong stond 1,4 procent hoger. Ook elektronicafabrikanten Xiaomi en Lenovo gingen hard omhoog, met winsten van respectievelijk 5 en bijna 12 procent. De beurs in Shanghai klom 0,4 procent.

De Nikkei in Tokio zakte 0,2 procent. Daarbij verloren banken als Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial en Mizuho Financial tot bijna 1 procent. Die daling volgde op flinke verliezen van Amerikaanse regionale banken, waarbij beleggers mogelijk teleurgesteld waren dat de Amerikaanse overheid rekeninghouders niet meer gerust wil stellen door deposito’s tot boven de 250.000 dollar te verzekeren.

Beleggers verwerkten ook het nieuwe rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Voorzitter Jerome Powell kondigde een nieuwe stap omhoog van een kwart procentpunt aan om de hoge inflatie te bestrijden. Daarbij noemde hij het bankensysteem in het land “gezond en veerkrachtig”, hoewel de onrust rond het faillissement van twee kredietverstrekkers mogelijk wel kan doorwerken op de bredere economie van de Verenigde Staten. De All Ordinaries in Sydney ging 0,7 procent omlaag en de Kospi in Seoul daalde een fractie.