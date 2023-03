Zwitserse centrale bank verhoogt rente ondanks onrust in sector

De centrale bank van Zwitserland (SNB) voert de rente in het land op met een half procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. Dat gebeurt enkele dagen na de overname door UBS van Credit Suisse, de op een na grootste bank van het land. De SNB lijkt daarmee bezorgder te zijn over de inflatie dan over de nasleep van de fusie tussen de twee Zwitserse banken.

Economen gingen al uit van een dergelijke rentestap voorafgaand aan de onrust die ontstond door de problemen bij Credit Suisse. SNB sluit niet uit de rente verder te verhogen “om de prijsstabiliteit op middellange termijn te waarborgen”.

Door lenen duurder te maken, probeert de centrale bank de vraag in de economie al langer af te remmen om zo de inflatie te beteugelen. De consumentenprijzen in Zwitserland zijn echter veel minder hard gestegen dan in omliggende landen.

De Europese Centrale Bank (ECB) schroefde de rente vorige week ook met een half procentpunt op. Daardoor leek het alsof de beleidsmakers van de bank zich niet van de wijs lieten brengen door de onrust in de bankensector. Verschillende deskundigen gingen ook al uit van deze rentestap, omdat afwijken zou zorgen voor meer onrust.

Woensdag meldde de Amerikaanse centrale bank de rente op te voeren met een kwart procentpunt, waarmee de rente op het hoogste niveau uitkwam sinds 2007. Fed-baas Jerome Powell stelde in een persconferentie na afloop van het rentebesluit dat er mogelijk later nog meer renteverhogingen komen.

De centrale bank van Noorwegen verhoogde de rente donderdag met een kwart procentpunt, waardoor die het hoogste niveau sinds 2009 bereikte. Ook centrale banken van Turkije en Engeland komen nog met een rentebesluit.