Toshiba accepteert overnamebod van Japans consortium

Industrieel- en technologisch concern Toshiba heeft het overnamebod van een Japans consortium onder leiding van de JIP Group geaccepteerd. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daarmee lijkt een einde te komen aan een zeer onrustige periode in de ruim 140-jarige geschiedenis van het bekende Japanse bedrijf.

De raad van bestuur van het in Tokio gevestigde Toshiba heeft naar verluidt donderdag het bod van ongeveer 2 biljoen yen, omgerekend ruim 14 miljard euro, goedgekeurd, meldde de Japanse zakenkrant Nikkei eerder op de dag al. Een groep van ongeveer twintig Japanse bedrijven, waaronder Orix, Rohm en Chubu Electric Power, neemt deel aan de overname die wordt geleid door de Japanse private investeerder Japan Industrial Partners (JIP). Een woordvoerder van Toshiba weigerde echter commentaar te geven aan persbureau Bloomberg.

Toshiba wordt al jaren geplaagd door schandalen. Zo was er in 2015 sprake van boekhoudfraude en ging twee jaar later een dochteronderneming voor kernenergie failliet. Het bedrijf werd daardoor gedwongen zijn geheugenchipdivisie te verkopen en aandelen uit te geven die vooral door buitenlandse investeerders werden gekocht.

Vorig jaar kwam echter aan het licht dat bestuursleden samen met de Japanse regering activistische buitenlandse aandeelhouders buitensloten. Sindsdien lagen de aandeelhouders en het bestuur van Toshiba met elkaar overhoop over de toekomst van het bedrijf. Buitenlandse investeerders hadden naar verluidt eveneens interesse in een overname van Toshiba, maar de Japanse overheid wilde belangrijke technologie├źn en onderdelen van Toshiba uit buitenlandse handen houden.

Zo worden de kernenergieactiviteiten van Toshiba van groot belang geacht voor de nationale veiligheid van Japan. Toshiba is ook betrokken bij de ontmanteling van de kerncentrale Fukushima Dai-Ichi, die verwoest werd door de aardbeving en tsunami van 2011. Dat maakte het moeilijk voor de regering om een eigendomsoverdracht aan een buitenlandse partij te accepteren.

Begin vorig jaar verwierpen aandeelhouders ook een voorstel van het management om het bedrijf in twee├źn te splitsen. Dat plan was naar voren gebracht als alternatief voor de verkoop van het bedrijf aan een private investeerder, waar beleggers om hadden gevraagd. Het mislukken van dat plan zette de zoektocht op gang naar strategische opties voor de toekomst van Toshiba, inclusief een mogelijke verkoop. In oktober 2022 werd JIP uiteindelijk gekozen als voorkeursbieder.