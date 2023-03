Deutsche Bank en fondsen leggen ruzie over Madoff-miljoenen bij

Deutsche Bank heeft een schikking getroffen met twee fondsen over een claim bij megafraudeur Bernard Madoff. De bank en de fondsen ruzieden jarenlang over wie het recht had om 1,6 miljard terug te eisen van Madoffs failliete bedrijf, maar dat conflict is nu bijgelegd.

Madoff, die twee jaar geleden in de gevangenis overleed, bekende in 2009 schuld aan massale fraude door middel van een piramidespel. Daarbij betaalde hij de inleg van beleggers uit als rendement aan andere beleggers. De schade voor particulieren, pensioenfondsen en liefdadigheidsinstellingen die klant waren van Madoff liep in de tientallen miljarden dollars.

Twee fondsen die geld van hun cliënten naar Madoffs bedrijf doorspeelden, Kingate Global Fund en Kingate Euro Fund, eisten na het uitkomen van de zwendel 1,7 miljard dollar van diens beleggingsbedrijf. Enkele jaren later sloot het bedrijf een deal met Deutsche Bank, dat die claims tegen een flinke korting mocht overnemen. Maar op het laatste moment zagen de fondsen af van die verkoop. Deutsche Bank stapte in 2019 naar de rechter om de aanspraken op de miljoenen van Madoff toch te bemachtigen.

De ruziënde partijen vroegen een rechtbank in New York afgelopen week om hun schikking goed te keuren, maar maakten geen financiële details bekend. Een woordvoerder van Deutsche Bank wilde niet ingaan op de kwestie. Een advocaat van de Kingate-fondsen was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Die in de Britse Maagdeneilanden gevestigde fondsen troffen eerder ook een schikking met de curator van Madoffs bedrijf. Zij werden ervan beschuldigd miljoenen aan commissies te hebben opgestreken toen ze geld doorspeelden aan Madoff terwijl ze wisten dat er sprake was van fraude. De Kingate-fondsen betaalden vier jaar geleden 860 miljoen dollar om van het geschil af te zijn.