Weer veel aandacht voor banken in nieuwe beursweek

De aandacht van beleggers gaat de aanstaande beursweek opnieuw uit naar de bankensector. Na de redding van Credit Suisse via een overname door UBS leek de rust rond bankenaandelen vorige week weer wat teruggekeerd, maar vrijdag nam de nervositeit weer toe. Aandelen van Deutsche Bank gingen toen onderuit na het nieuws dat het fiks duurder was geworden om je in te dekken tegen wanbetaling door de Duitse kredietverstrekker.

Europese regeringsleiders verklaarden daarop dat banken in de eurozone tegen een stoot kunnen, waarbij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz het specifiek opnam voor Deutsche Bank. De vraag is of maandag, na de openingsbel op de handelsvloeren, beleggers ook vinden dat grote financieel concerns weerbaar zijn.

Kristalina Georgieva, topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, waarschuwde zondag dat de crises rond banken in Zwitserland en de Verenigde Staten de risico’s voor de financiële stabiliteit hebben vergroot. Vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank erkende in een interview met een Ierse zakenkrant dat de bankensector door een periode “van zeer grote onzekerheid” gaat. Dat kan volgens hem gevolgen voor de economie van de eurozone hebben, waarbij het moeilijker wordt om aan krediet te komen.

Op de aandelenbeurzen zal daarom ook extra aandacht uitgaan naar nieuwe cijfers over het consumentenvertrouwen, dat mogelijk onder druk staat door de tumult in de financiële sector. Aankomende week wordt bekend hoe huishoudens in de Verenigde Staten, Duitsland, Italië en de eurozone aankijken tegen de economie en hun eigen financiële situatie. Als het sentiment verslechtert, vergroot dat de kans op een recessie.

De Guindos zei ook dat de ECB per rentevergadering moet nagaan wat het beste beleid is. Net zoals andere centrale banken verhoogde de ECB het afgelopen jaar de rentes fors om de inflatie omlaag te krijgen. Naar de toekomstige stappen kijken zijn de beleidsmakers in Frankfurt nu “met een open blik”.

Op de aandelenbeurs in Amsterdam is er ook nog aandacht voor enkele bedrijven die nog met hun resultaten over het afgelopen boekjaar en kwartaal naar buiten komen. Zo presenteert de Brabantse fabrikant van elektrische bussen Ebusco zijn jaarcijfers en maakt de uitbater van elektrische laadstations Fasnet bekend hoe het heeft gepresteerd in het vierde kwartaal. Ook de Poolse aanbieder van pakketkluisjes, InPost, geeft inzage in de boeken.