Musk stelt dat Twitter nog maar 20 miljard dollar waard is

Volgens Elon Musk is Twitter nu ongeveer 20 miljard dollar (18,55 miljard euro) waard, zo scheef hij vrijdag in een e-mail aan medewerkers van het bedrijf. In oktober betaalde Musk nog 44 miljard dollar voor het sociale netwerk.

Musk stuurde de e-mail om werknemers te informeren over een nieuw aandelencompensatieprogramma. Hij waarschuwde erin dat Twitter in een precaire financiĆ«le positie verkeert en dat het op een gegeven moment slechts vier maanden zou duren voordat het geld op zou raken. De “radicale veranderingen” die hij vlak na zijn overname doorvoerde – waaronder massaontslagen en kostenbesparingen – waren dan ook nodig geweest om faillissement te voorkomen en de operaties te stroomlijnen.

Krachtens het nieuwe aandelencompensatieprogramma ontvangen Twitter-medewerkers voortaan aandelen in X Corporation, de holdingmaatschappij die Musk gebruikte om het bedrijf te kopen. De aandelen zullen worden toegekend op basis van de waardering van 20 miljard dollar. Ook schreef Musk in zijn e-mail dat Twitter op een dag 250 miljard dollar waard zal zijn.