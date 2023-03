Veel verkeersproblemen door grote staking in Duitsland

Reizigers in Duitsland gaan maandag een zware dag tegemoet. Het land heeft te maken met een grote staking op het spoor, in het streekvervoer, op luchthavens en de havens. De vakbonden Verdi en EVG proberen zo hun eisen kracht bij te zetten voor een stevigere loonsverhoging voor de 2,5 miljoen werknemers die ze vertegenwoordigen. Ook Nederlanders kunnen last krijgen van de acties.

Het vliegverkeer van en naar vrijwel alle luchthavens in Duitsland wordt vanaf middernacht geraakt door de staking. De maandag geplande vluchten van Schiphol naar Frankfurt zijn bijna allemaal geannuleerd. Het vliegveld van Düsseldorf, waar ook veel Nederlandse vakantieganger aan boord van een vliegtuig stappen, waarschuwt voor de verstoring van “vele vluchten”. Het vliegveld in München ligt al sinds zondagochtend plat.

EVG riep onder andere de ongeveer 230.000 medewerkers van spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn op het werk neer te leggen. Daarnaast liggen in veel streken ook de regionale spoorverbindingen stil, onder andere in de aan Nederland grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Hierdoor rijden de internationale treinen tussen Nederland en Duitsland maandag niet, meldde NS. Bij de regionale vervoerder Arriva vallen onder andere treinritten uit tussen het Groningse Bad Nieuweschans en Weener vlak over de Duitse grens.

Ook op de autowegen dreigt chaos door de staking, doordat veel mensen die normaal gesproken met het openbaar vervoer naar werk reizen nu met de auto gaan. Dat kan leidden tot meer files. Daarnaast hebben de vakbonden ook opgeroepen tot acties bij het staatsbedrijf dat de wegen onderhoudt en beheert. Vakbond Verdi heeft al gehint op blokkades van bijvoorbeeld tunnels.

Tien deelstaten versoepelden dit weekend dan ook de regels voor vrachtwagens. Zij mochten deze zondag wel de hele dag rijden, terwijl dit op die dag normaal gesproken verboden is tussen 12.00 en 22.00 uur. Vervoersbedrijven hadden hier op aangedrongen omdat ze bang waren voor grote logistieke problemen door de massale staking op maandag.