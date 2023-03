ACM: supers niet in overtreding met verkapte prijsverhogingen

Supermarkten en voedingsmiddelenfabrikanten zijn niet in overtreding met verkapte prijsverhogingen door verpakkingen van levensmiddelen kleiner te maken. “Dat zien wij niet als een overtreding van de consumentenregels omdat de consument wel gewoon krijgt wat op de verpakking staat”, stelt een woordvoerster van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Bij de Consumentenbond komen veel klachten binnen van consumenten over producten waar ze meer voor moeten betalen, terwijl ze er minder van krijgen. De organisatie riep vorige maand fabrikanten en supermarkten op om transparant te zijn over wat de bond verkapte prijsverhogingen noemt. Mensen klagen over de verkleinde verpakkingen en hogere prijzen van onder meer siroop van Karvan CĂ©vitam, Gouda’s Glorie, koffiepads van de HEMA en kattenvoer van Whiskas.

Volgens de Consumentenbond laat de klachtenregen zien dat kopers de gang van zaken oneerlijk vinden. “Als er extra inhoud in een verpakking zit, zetten fabrikanten dit wel groot op de verpakking. Dus ook bij een verminderde inhoud zouden fabrikanten iets op de verpakking moeten zetten”, stelde de bond vorige maand. De ACM is het hier mee eens. “De fabrikanten zouden hierover wel duidelijker kunnen zijn. Informeer de consument als de verpakkingshoeveelheid is gewijzigd”, zegt de woordvoerster van de toezichthouder.

Voedselwaakhond Foodwatch noemde het verkleinen van de supermarktverpakkingen onlangs een sluwe praktijk.

Het CBL, brancheorganisatie van supermarkten, stelde vorige maand al dat supers voldoen aan de wettelijke eisen.