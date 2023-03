Franse justitie doet inval bij banken om dividendfraude

De Franse justitie is dinsdag bij banken binnengevallen. Die worden verdacht van dividendfraude en witwassen. Het gaat om de Franse banken BNP Paribas, Société Générale, Natixis en de Franse tak van het Britse HSBC.

Volgens de Franse financieel aanklager PNF is er geen concreet bedrag aan de fraude te plakken. Wel zouden de banken gezamenlijk voor zo’n 1 miljard euro aan geld terug moeten betalen, als het aan de dienst ligt. Dat bedrag is inclusief boetes en rente vanwege te late betalingen.

De banken zouden zich schuldig hebben gemaakt aan zogeheten cum/cum-fraude. Daarbij neemt een bank in Frankrijk aandelen over van een buitenlandse investeerder, kort voor het dividend wordt uitgekeerd. De Franse banken kunnen dan gebruikmaken van belastingvoordelen die niet gelden voor buitenlandse partijen.

In Duitsland wordt al langer onderzoek gedaan naar dividendfraude, maar dat is een andere variant, de zogeheten cum/ex-fraude. Daarbij worden aandelen rond de uitbetalingsdatum van het dividend verkocht en claimen allebei de partijen de dividendbelasting terug. Bij dat onderzoek wordt ook naar ABN AMRO gekeken. De woorden ‘cum’ en ‘ex’ zijn Latijn voor met en zonder. Op financiële markten wordt een aandeel dat recht heeft op dividend aangeduid als cum dividend. Zodra de datum is bereikt voor betaling van het dividend geldt een aandeel als ex dividend.