België zet bemiddelaar in bij conflict over winkels Delhaize

Er komt een bemiddelaar bij het conflict over het afstoten van de eigen winkels van supermarktketen Delhaize in België. Nadat een overleg tussen de vakbonden en de Belgische dochter van winkelconcern Ahold Delhaize opnieuw op niets was uitgelopen, had Delhaize de regering daar om gevraagd. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne laat echter weten dat dit verzoek geen rol speelde bij zijn beslissing om een bemiddelaar aan te stellen.

De plannen van de supermarktketen om zijn eigen winkels aan franchisenemers over te doen leiden al weken tot protesten, waarbij dagelijks een groot deel van die eigen winkels dichtblijft. Delhaize heeft al meer winkels die in handen van franchisenemers zijn dan eigen winkels. En volgens de directie van de Belgische supermarktketen draaien die beter.

Maar het personeel is bang dat hun arbeidsvoorwaarden verslechteren als ze niet meer bij Delhaize in dienst zijn. Sinds de aankondiging protesteren ze daarom, waarbij dagelijks tientallen winkels van Delhaize gesloten blijven. Ook waren er al protesten bij distributiecentra van de supermarktketen.