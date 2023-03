Hoogleraar: Deliveroo-oordeel Hoge Raad kan andere sectoren raken

De uitspraak van de Hoge Raad, die vrijdag oordeelde dat bezorgers die werkten voor Deliveroo eigenlijk werknemers waren en geen zelfstandigen, moet ook andere sectoren die werken met zzp’ers aan het denken zetten. Dat stelt Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens hem werken veel zzp’ers, bijvoorbeeld in de kinderdagopvang of de zorg, namelijk ook als werknemer en niet als zelfstandige. Maar zolang een dienstverband niet wordt afgedwongen, staat dat niet vast, aldus Verhulp.

Vakbond FNV, die de rechtszaak tegen Deliveroo had aangespannen, dwong dat dienstverband via de Hoge Raad wel af. De bond stelde daarna dat de uitspraak van de Hoge Raad ook van invloed kon zijn op andere sectoren. Verhulp sluit zich daarbij aan, waarbij hij de vergelijking maakt met de kinderdagopvang. “Als ik mij als pedagogisch zzp’er meld bij een kinderdagverblijf, dan word ik ingeroosterd en word van mij hetzelfde werk verwacht als van medewerkers die in dienst zijn. Waaruit blijkt dan dat ik ondernemer ben?”, vraagt Verhulp zich af.

Een ander aspect van ondernemen is dat je investeert in je bedrijf, legt Verhulp uit. Daar ontbrak het volgens hem aan bij Deliveroo, omdat de bezorgers al in het bezit waren van een telefoon en fiets. “Het enige wat ze moesten aanschaffen was een tas voor hun werk. Dan ben je geen echte ondernemer, maar gewoon een werknemer. Dat Deliveroo anders vond is flauwekul”, stelt Verhulp.

De uitspraak van de Hoge Raad biedt volgens Verhulp nu mogelijkheden aan de voormalig bezorgers van Deliveroo. Nu de Hoge Raad heeft bepaald dat zij werknemers waren, moeten zij volgens Verhulp ook als zodanig worden behandeld. “Als een uurtarief bijvoorbeeld lager was dan het loon volgens een cao, dan kunnen de voormalig Deliveroo-koeriers hier nu aanspraak op maken.” Dat zou volgens hem ook kunnen gelden voor gewerkte overuren, vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte.

Voor veel bedrijven blijft het voor nu nog aantrekkelijk om zelfstandigen in te zetten, onder meer omdat de overheid tot 2025 niet handhaaft. Verhulp noemt dit “verbazingwekkend”. “Het kabinet geeft daarmee een bijzondere boodschap af, want bedrijven dragen zo minder belasting af dan wanneer zij de mensen in dienst zouden nemen.” Hij denkt dat de meeste werkgevers dan ook pas in de loop van 2024 actie gaan ondernemen door bijvoorbeeld zzp’ers wel in dienst te nemen.