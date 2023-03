Senatoren uiten harde kritiek op toezichthouders banken in VS

Amerikaanse financieel toezichthouders hebben van zowel Democraten als Republikeinen harde kritiek gekregen op hun optreden rond het omvallen van enkele regionale banken. Tijdens een hoorzitting in de Senaat kregen ze onder andere de vraag waarom ze niet eerder ingrepen bij de Silicon Valley Bank, die de risico’s van stijgende rentes niet goed had afgedekt.

“Het lijkt alsof toezichthouders de problemen kenden, maar niemand ingreep”, zei de Democraat Jon Tester. “Je hoeft geen accountant te zijn om erachter te komen wat er aan de hand was.” Hij wees erop dat moet worden nagegaan of er gebreken zijn in de wetgeving rond banken of het toezicht op die sector.

“Het omvallen van Silicon Valley Bank, Signature Bank en de algehele chaos in de bankensector zijn het directe gevolg van het falen van toezichthouders, waaronder de organisaties die hier vandaag zijn”, zei de Republikein Steve Daines.

De Senaat ondervroeg onder andere Michael Barr, bij de centralebankenkoepel Federal Reserve verantwoordelijk voor bankentoezicht. Hij wees erop dat de Silicon Valley Bank “verschrikkelijk slecht” was in het beperken van de risico’s rond hun balans. “De risico’s waren er, toezichthouders wezen daarop, maar de bank deed niets”, verdedigde hij het optreden door de Fed.

Silicon Valley Bank kwam in de problemen doordat veel klanten, vooral in de techsector, door economische tegenslag meer geld nodig hadden dus hun tegoeden bij de bank aanspraken. Tegelijkertijd waren obligaties die in de periode met lage rentes waren gekocht veel minder waard geworden door de gestegen rentes. Die kon de bank alleen met verlies verkopen, dus haalde de directie geld op via een aandelenuitgifte. In de onrust die daarop volgde ontstond een bankrun, waarbij klanten massaal geld van hun rekeningen haalden. Later ging ook de New Yorkse Signature Bank ten onder aan een bankrun.

Barr kreeg ook een kritische vraag over de jaarlijkse stresstesten die de Fed uitvoert om te kijken hoe goed Amerikaanse banken bestand zijn tegen langere periodes van economische tegenslag. De Republikein John Kennedy vroeg zich af waarom de risico’s rond scherp stijgende rentes niet meer aandacht hadden gekregen. “Het is alsof iemand een coronatest kwam halen, maar werd getest voor cholera”, zei hij.

De vicevoorzitter van de Fed antwoordde daarop dat het inderdaad “nuttig” zou zijn hogere rentes mee te nemen in de stresstests. Hij beloofde te onderzoeken hoe die tests verbreed kunnen worden.

Enkele Democraten, zoals Elizabeth Warren, hadden kritiek op het versoepelen van het toezichtsregime voor kleinere banken in 2018, toen de Republikein Donald Trump president was. Het toezicht op kredietverstrekkers met een balanstotaal tussen de 100 miljard en 250 miljard dollar werd daarbij minder streng dan eerder was bepaald in de Dodd-Frank-wetgeving. Die moest er na de financiĆ«le crisis van 2008 voor zorgen dat banken minder risico’s zouden nemen.

Barr erkende dat de kapitaal- en liquiditeitseisen voor de middelgrote banken waarschijnlijk weer strenger moeten worden. Martin Gruenberg, hoofd van de overheidsdienst die tegoeden verzekert, zei dat het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank hebben aangetoond hoe problemen bij middelgrote banken “gevolgen kunnen hebben voor de financiĆ«le stabiliteit.”