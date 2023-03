Bioscoopketen AMC hard omhoog op Wall Street na overnamegeruchten

Bioscoopketen AMC is op de beurs in New York 13 procent meer waard geworden. Beleggers reageerden op een artikel van nieuwssite Intersect waarin staat dat webwinkelconcern Amazon het bedrijf overweegt te kopen. Er zou nog geen bod zijn gedaan, maar het techbedrijf zou AMC-bioscopen willen gebruiken om door Amazon geproduceerde films onder de aandacht te brengen.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. De Dow-Jonesindex zakte 0,1 procent tot 32.394,25 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,2 procent tot 3971,27 punten en de voornamelijk op techbedrijven gerichte Nasdaq zakte 0,5 procent tot 11.716,08 punten.

Beleggers zochten naar richting, nu het lastig te voorspellen is welke stappen centrale banken zoals de Federal Reserve zetten bij aanstaande rentevergaderingen. Door de onrust rond enkele omgevallen Amerikaanse banken verlenen financieel dienstverleners mogelijk minder krediet, wat de inflatie kan afremmen. Maar als blijkt dat banken weer volop geld uitlenen, blijft het nodig om de rentes verder te verhogen om de inflatie af te remmen.

In dat licht waren nieuwe cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen opvallend. Het sentiment verbeterde in maart sterk, terwijl economen in doorsnee op een lichte verslechtering hadden gerekend.

Naast AMC was het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba een opvallende stijger met een winst van ruim 14 procent. Het bedrijf, onder andere bekend van AliExpress, kondigde aan zich in zes hoofdonderdelen op te splitsen die uiteindelijk zelf een beursnotering moeten krijgen.

Lyft verloor bijna 8 procent, na eerder op de dag nog op forse winst te hebben gestaan. Beleggers reageerde teleurgesteld toen de aanstaande topman David Risher verklaarde het bedrijf niet te willen verkopen.

Virgin Orbit kelderde zeker 28 procent. Het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson verlengde opnieuw het onbetaalde verlof van bijna alle werknemers om uit de financiƫle problemen te komen. Virgin Orbit is in de problemen gekomen na de mislukte eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa eerder dit jaar.

Modebedrijf Phillips-Van Heusen (PVH) maakte een koerssprong van 20 procent. De eigenaar van kledingmerken als Calvin Klein, Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht.

De euro was 1,0847 dollar waard, tegenover 1,0844 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 73,44 dollar per vat. Brentolie steeg ook 0,9 procent tot 78,83 dollar.