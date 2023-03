Voormalig Audi-baas krijgt mogelijk voorwaardelijke celstraf

De voormalige topman van Audi, Rupert Stadler, krijgt mogelijk een voorwaardelijke celstraf voor zijn aandeel in grootschalig gesjoemel met dieselauto’s van het merk. Dan moet hij wel schuld bekennen, maakte de rechtbank van München bekend.

Audi was net als moederbedrijf Volkswagen betrokken bij misleiding bij labmetingen van de stikstofuitstoot van diesels, waarbij de emissies bij tests in orde waren maar op de weg te hoog. Vlak nadat in 2015 bekend was geworden dat autofabrikanten in de Verenigde Staten de boel op deze manier belazerden, zou Stadler volgens aanklagers ook hebben geweten van die praktijken. Toch stopte hij de productie van auto’s met speciale sjoemelsoftware pas in 2018.

Stadler heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Hij beweert op zijn beurt te zijn misleid door ingenieurs binnen het bedrijf. Drie ontwikkelaars van de motoren van Audi-diesels staan in hetzelfde proces terecht. Zij zouden vanaf 2008 circa 400.000 auto’s van Audi, Volkswagen en Porsche zodanig hebben aangepast dat ze ten onrechte slaagden voor emissietests in het laboratorium.

Een van deze technici heeft zich opgeworpen als kroongetuige. De rechtbank is van plan het proces tegen hem te beëindigen. Een andere verdachte heeft nog geen bekentenis afgelegd. De eveneens verdachte chef voor technologische ontwikkeling bij Porsche, Wolfgang Hatz, zegt onschuldig te zijn.

De rechtbank neemt in juni een definitieve beslissing. Bij de overweging om slechts een voorwaardelijke celstraf op te leggen, noemt de rechtbank in München ook de tweeënhalf jaar die het onderzoek naar Stadler heeft geduurd. Die lange onderzoeksfase zou erg stressvol zijn geweest voor de verdachte oud-topman.