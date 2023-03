Bonaire trekt meer vliegende toeristen dan voor corona

Bonaire trok vorig jaar meer toeristen die met het vliegtuig aankwamen dan in het laatste jaar voor de coronapandemie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen er ook meer Nederlanders op vakantie naar dit eiland in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Alles bij elkaar deden ruim 173.000 toeristen Bonaire per vliegtuig aan. Dat waren er in 2021 nog dik 111.000 duizend, maar toen golden er nog veel reisrestricties vanwege corona. Daarom is het beter om de vergelijking te trekken met 2019. Ten opzichte van dat laatste pre-coronajaar is het aantal vliegende toeristen met bijna 10 procent gestegen.

Ruim zes op de tien van de Bonaire-bezoekers, waarbij de cruisereizigers niet zijn meegenomen, had een Nederlandse nationaliteit. Daarmee was het aandeel Nederlanders wel lager dan in coronajaar 2021 maar hoger dan voor de virusuitbraak. Destijds waren Nederlanders nog goed voor iets minder dan zes op de tien vliegende toeristen.

Een deel van deze Nederlandse bezoekers kwam overigens niet van ver, maar was woonachtig op Aruba, Sint Maarten en CuraƧao. Zij waren goed voor ongeveer 10 procent van de vakantiegangers die naar Bonaire vlogen.

De cijfers voor Bonaire wijken af van die voor de andere eilanden van Caribisch Nederland, waartoe naast Bonaire ook Saba en Sint Eustatius horen. Het inkomend toerisme per vliegtuig op die andere eilanden herstelde zich gedeeltelijk, maar is volgens het CBS nog niet terug op het niveau van voor corona. In totaal vlogen er bijna 184.000 toeristen naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat is ruim de helft meer dan in 2021.