Beleggers positief over vertrek Ralph Hamers bij Zwitsers UBS

Beleggers hebben positief gereageerd op het vertrek van de Nederlandse topman Ralph Hamers bij de Zwitserse bank UBS. Het aandeel ging in Zürich woensdag bijna 4 procent omhoog nadat bekend werd dat Hamers wordt vervangen door zijn voorganger Sergio Ermotti. Het algehele sentiment op de Europese beurzen was eveneens positief. Vooral chipbedrijven wonnen aan beurswaarde dankzij een goed ontvangen handelsupdate van de Duitse chipmaker Infineon.

De wisseling aan de top bij UBS helpt mogelijk om de rust in de bankensector te laten terugkeren. Volgens UBS-voorzitter Colm Kelleher is Ermotti “geschikter” om de fusie tussen UBS en het geplaagde Credit Suisse verder uit te werken. Hamers had volgens kenners geen ervaring met overnames. Hij was onlangs ook niet aanwezig bij de aankondiging van de overname van Credit Suisse door UBS. Een dag later sprak de Nederlander in dat kader van “een trieste dag” die niemand wilde.

In Amsterdam won ING, waar Hamers tot een paar jaar terug nog de leiding had, ruim 1 procent. De bank was in het nieuws doordat de vakbonden een 24 uursstaking hebben aangekondigd. Werknemers bij ING in Noordoost-Nederland gaan donderdag “massaal” het werk neerleggen uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao bij de bank. De stap is opmerkelijk want in de bankensector wordt normaal gesproken amper gestaakt. Branchegenoot ABN AMRO eindigde 0,4 procent in de plus.

Op het Damrak waren het vooral chipbedrijven als Besi en ASMI die flinke koerswinst lieten zien. Zij wonnen tot meer dan 4 procent in de lijst met AEX-fondsen, terwijl Infineon in Frankfurt bijna 7 procent meer waard werd. De Amsterdamse hoofdindex ging 1,6 procent hoger de handel uit op 745,54 punten.

De MidKap dikte 2,5 procent aan tot 937,63 punten dankzij een koerssprong van OCI. Die kunstmestproducent werd ruim 15 procent meer waard. De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat het bedrijf de strategische opties tegen het licht houdt, waaronder een verkoop van onderdelen. OCI verklaarde de suggesties van Ubben te gaan onderzoeken.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 raakte Ebusco bijna 9 procent kwijt na publicatie van de jaarcijfers. De fabrikant van elektrische bussen boekte vorig jaar flink meer omzet, maar verlaagde wel zijn winstdoelstelling voor de komende jaren. De verlaging is het gevolg van aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en de hoge inflatie.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen verder tot 1,4 procent. De olieprijzen gingen licht omhoog en de koers van de euro bleef min of meer stabiel ten opzichte van de dollar.