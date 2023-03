Google verwijdert steeds meer schadelijke advertenties

Google heeft vorig jaar ruim 5,2 miljard advertenties verwijderd of geblokkeerd, omdat ze in strijd waren met de regels van het techbedrijf. Ze maakten bijvoorbeeld reclame voor een gevaarlijk product of probeerden stiekem een virus te verspreiden. Het komt neer op 9000 verwijderingen per minuut, meldt Google woensdag.

Het aantal verwijderingen stijgt snel. In 2021 werden 3,4 miljard uitingen gedeletet, in 2020 3,1 miljard. Google blokkeerde 17 miljoen advertenties die betrekking hadden op de oorlog in Oekraïne.

Volgens Google zijn er vooral steeds meer advertenties waarmee wordt geprobeerd mensen op te lichten, bijvoorbeeld door ze wijs te maken dat ze geld in bitcoins kunnen steken. “Ondanks onze voortdurende inspanningen, lukt het degenen die te kwader trouw zijn om steeds slimmer en op grotere schaal te opereren. Ze gebruiken allerlei tactieken om onze opsporingsmethoden te omzeilen.” Rond de jaarwisseling zag Google bijvoorbeeld veel advertenties die zogenaamd van bekende softwarebedrijven waren. Als mensen daarin trapten, installeerden ze schadelijke software.

Google verwijderde 51,2 miljoen advertenties vanwege discriminatie, geweld en schadelijke gezondheidsclaims. Ruim 20 miljoen advertenties voor wapens en explosieven werden gewist.

Ook het aantal schorsingen loopt op. Google schorste vorig jaar 6,7 miljoen accounts van adverteerders omdat zij de regels hadden overtreden. In 2021 gebeurde dat bij 5,6 miljoen accounts en het jaar ervoor bij 1,7 miljoen.

Google kondigt woensdag ook aan dat het met een nieuwe dienst komt, waarin mensen meer informatie over adverteerders kunnen opzoeken. In het Ads Transparency Center kunnen gebruikers bijvoorbeeld zien welke reclames een instantie nog meer heeft geplaatst en waar die te zien waren. Als het niet in de haak is, kunnen gebruikers de advertentie rapporteren, zodat Google kan ingrijpen. Ook kunnen ze advertenties voor zichzelf blokkeren, zodat ze die niet meer te zien krijgen.