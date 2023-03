Sportmerk Lululemon fors hoger op positief Wall Street

Lululemon behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, onder andere bekend van yogaleggings, lijkt geen last te hebben van de hoge inflatie en zag de verkopen in het afgelopen kwartaal sterk toenemen. Ook gaf het bedrijf positieve verwachtingen af voor de omzet en winst in het huidige boekjaar. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van bijna 15 procent.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens positief na de kleine koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent in de plus op 32.629 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent tot 4013 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 11.878 punten.

Micron Technology ging een kleine 7 procent vooruit. De producent van geheugenchips leed afgelopen kwartaal meer verlies dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het bedrijf kampte onder andere met een grote afschrijving van zijn voorraden. Wel denkt het bedrijf dat de markt de bodem heeft bereikt en geleidelijk zal verbeteren in de komende tijd.

Lucid Motors won verder ruim 1 procent. De Amerikaanse maker van elektrische auto’s gaat ongeveer 1300 banen schrappen. Dat komt neer op bijna een vijfde van het totale personeelsbestand. De maatregel moet het bedrijf “veerkrachtiger” maken voor de toekomst. De reorganisatie kost het bedrijf tussen de 24 miljoen en 30 miljoen dollar. Concurrent Tesla steeg een kleine 3 procent.

Macy’s leverde op zijn beurt meer dan 1 procent in. De warenhuisketen, die ook eigenaar is de luxewarenhuizen van Bloomingdale’s en de luxecosmeticawinkels van Bluemercury, liet weten dat topman Jeff Gennette in februari volgend jaar met pensioen gaat. Hij zal worden opgevolgd door Tony Spring, de huidige baas van Bloomingdale’s.

Ook de regionale banken stonden in de belangstelling. Tijdens een hoorzitting in de Senaat hebben toezichthouders van zowel Democraten als Republikeinen harde kritiek gekregen op hun optreden rond het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank. Michael Barr, bij de Federal Reserve verantwoordelijk voor bankentoezicht, erkende daarbij dat de kapitaal- en liquiditeitseisen voor de middelgrote banken waarschijnlijk weer strenger moeten worden.

First Citizens Bank, die alle banktegoeden en leningen van SVB heeft overgenomen, noteerde circa 1 procent hoger. Western Alliance Bancorp won een kleine 4 procent en First Republic Bank steeg dik 5 procent. De grote banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America wonnen tot bijna 1 procent.