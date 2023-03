Banken: schade fraude betalingsverkeer bijna 61 miljoen in 2022

De schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg in 2022 bijna 61 miljoen euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het gaat vooral om schade door helpdeskoplichting, maar ook door phishing, gestolen bankpassen en creditcardfraude. De NVB spreekt van een groot maatschappelijk probleem en zegt dat meer samenwerking nodig is om fraude in het betalingsverkeer tegen te gaan.

In 2021 kwam het schadebedrag volgens de brancheorganisatie uit op 62,5 miljoen euro. De grootste schadepost was vorig jaar opnieuw helpdeskfraude. Daarbij doen criminelen zich voor als bankmedewerkers die aan consumenten vragen geld naar hen over te maken. Daar ging het om een bedrag van 50,8 miljoen euro. Bij phishing, waarbij criminelen mensen met mails naar een valse website lokken om zo gegevens of geld buit te maken, was een bedrag van 3,5 miljoen euro gemoeid. Bij gestolen bankpassen was het 2,7 miljoen euro en fraude met gegevens van creditcards kostte 3,6 miljoen euro.

De NVB zegt dat banken deze schade doorgaans grotendeels vergoeden, maar dit wel voor veel leed zorgt voor de slachtoffers. “Daarnaast verdwijnt gestolen geld in de zakken van de fraudeurs die hier weer andere oplichtingspraktijken mee kunnen financieren”, aldus de NVB.

De vereniging zegt dat het daarom belangrijk is dat er voortgang wordt geboekt met de zogenoemde integrale aanpak onlinefraude. Daarin werken banken, telecomaanbieders, consumentenorganisaties, sociale media en handelsplatforms samen met politie en het Openbaar Ministerie om de schade te beperken en het aantal slachtoffers van onlinefraude te verlagen.

Ook is alertheid van de consument heel belangrijk. De NVB heeft een onlinetraining gelanceerd in samenwerking met banken en deze training krijgt een vervolg met nieuwe lessen over hoe fraudeurs te werk gaan, wat de nieuwste trucs zijn en wat consumenten zelf kunnen doen om oplichting te voorkomen.

De NVB benadrukt dat banken nooit telefonisch of via een tekstbericht aan klanten vragen om geld over te maken naar een andere rekening. Verder is het belangrijk om naast een melding bij de bank ook aangifte te doen bij de politie.