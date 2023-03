Premier China: economie herstelt, meer investeren in bedrijfsleven

De Chinese overheid wil meer investeren in het bedrijfsleven, nu de economie in het land zich herstelt van de strenge coronamaatregelen. Dat meldde de premier van China Li Qiang op een internationale conferentie op het Zuid-Chinese eiland Hainan. Volgens hem staat de economie er in maart beter voor dan in de eerste maanden van dit jaar, toen het aantal coronabesmettingen nog flink toenam na het plotselinge loslaten van beperkende maatregelen.

De Chinese overheid heeft zichzelf het doel gesteld om de economie dit jaar met 5 procent te laten groeien. Dat is het laagste niveau in decennia. Li geeft aan dat die doelstelling niet “gemakkelijk” te halen is. Daarom wil hij de economische stabiliteit waarborgen door grote financiële risico’s te vermijden, onder meer door overheidssteun te verlenen.

Zo wil China de markt toegankelijker maken voor bijvoorbeeld de vastgoedsector, de technologiesector en het onderwijs, sectoren die nu nog aan strenge regelgeving onderhevig zijn. “We zullen het ondernemingsklimaat optimaliseren, zodat staatsbedrijven hun activiteiten durven te verbeteren, particuliere ondernemingen zich eraan durven te wagen en buitenlandse bedrijven durven te investeren”, zei Li daarover.

Li liet zich ook nog uit over de oorlog in Oekraïne, waarbij hij de oproep van Beijing herhaalde “een nieuwe Koude Oorlog” te voorkomen. “Wij dringen aan op het oplossen van verschillen en geschillen tussen landen met vreedzame middelen en het gezamenlijk beschermen van de wereldvrede”, aldus Li. China sprak zich eerder al uit tegen de westerse sancties tegen China’s bondgenoten Rusland, Noord-Korea en Iran.