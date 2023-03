Philips aan kop in licht hoger AEX, KPN onderaan

Philips was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Beleggers reageerden positief op uitlatingen van topman Roy Jakobs van het zorgtechnologieconcern. In een interview met Het Financieele Dagblad zei Jakobs dit jaar waarschijnlijk een akkoord te kunnen sluiten met patiƫnten die economische schade hebben geleden door de apneu-affaire. Het aandeel werd dik 4 procent hoger gezet.

De problemen met de slaapapneu-apparaten van Philips draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen, met mogelijke schade voor de gezondheid als gevolg. In totaal moest Philips 5,5 miljoen apparaten vervangen vanwege het defect.

Mede dankzij de koerswinst van Philips noteerde de AEX in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 749,96 punten. De hoofdindex steeg een dag eerder al 1,6 procent. De MidKap klom 0,9 procent tot 946,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1 procent.

Naast Philips stond Besi in de kopgroep. Het chipbedrijf won 2,8 procent dankzij een positief analistenrapport van Berenberg, waarin het koersdoel stevig werd verhoogd. Branchegenoten ASMI en ASML gingen ook verder omhoog na de stevige koerswinsten een dag eerder en klommen tot 2,7 procent.

KPN verloor 1,6 procent. Analisten van de Franse bank Exane BNP Paribas haalden het telecomconcern van de kooplijst af. Randstad noteerde ex dividend en zakte 4 procent. Het aandeel van de uitzender geeft geen recht meer op het dividend over de afgelopen periode en dat zorgt meestal voor koersdruk.

In de MidKap JDE Peet’s daalde ruim 3 procent. Grootaandeelhouder Mondelez International Holding Netherlands heeft miljoenen aandelen van het koffie- en theeconcern tegen korting verkocht. Volgens persbureau Bloomberg brengt Mondelez via een deal met zakenbank Goldman Sachs in totaal zo’n 10 miljoen aandelen JDE Peet’s op de markt.

Fastned won dik 1 procent na publicatie van de volledige jaarcijfers. Het snellaadbedrijf leed afgelopen jaar opnieuw verlies. Het operationele resultaat nam wel fors toe. Eerder liet het bedrijf al weten dat de omzet in 2022 bijna is verdrievoudigd tot 36 miljoen euro.

In Stockholm steeg Hennes & Mauritz 8 procent. De Zweedse kledingketen wist in het afgelopen kwartaal toch winst te boeken ondanks een eerder gemelde tegenvallende omzet. Het bedrijf lijkt daarmee voortgang te boeken met zijn kostenbesparingen.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0840 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 73,00 dollar. Brentolie werd iets goedkoper op 78,26 dollar per vat.