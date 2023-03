Heineken: gegevens 22.000 bezoekers Vrienden van Amstel Live gelekt

De gegevens van maximaal 22.000 mensen die mee hebben gedaan aan onderzoek voor de Vrienden van Amstel Live liggen mogelijk op straat. Dit meldt een woordvoerster van Heineken, dat onderzoek heeft laten uitvoeren door marktonderzoeker Blauw onder bezoekers van het evenement. Het bierconcern heeft bezoekers inmiddels geïnformeerd.

Volgens de woordvoerster zijn persoonsgegevens zoals geslacht, leeftijd, opleiding, provincie en e-mailadres mogelijk gelekt. Heineken heeft volgens haar een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. “Wij betreuren dit ten zeerste.”

Eerder werd bekend dat onder meer de NS, VodafoneZiggo en CZ ook zijn getroffen door dit datalek. VodafoneZiggo en de NS werden vooralsnog het hardst geraakt, van deze bedrijven lekten de gegevens van respectievelijk ongeveer 700.000 en zo’n 780.000 klanten. Bij CZ gaat het om gegevens van 3000 mensen. Volgens Blauw zijn bij in totaal veertien organisaties persoonsgegevens gelekt. Het bedrijf onderzoekt nog welke gegevens precies zijn gestolen of bekeken door onbevoegden. De toegang tot de persoonsgegevens is inmiddels afgesloten.

Het lek kwam van een softwareleverancier waarmee Blauw samenwerkt, de marktonderzoeker wil niet zeggen welk bedrijf dit is. Maandag bevestigde deze leverancier dat er daadwerkelijk gegevens waren gestolen.