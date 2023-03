Arriva: woensdag verkennend gesprek over kleine cao streekvervoer

Vakbonden en werkgevers gaan woensdag in gesprek over de cao multimodaal, de kleinere cao in het streekvervoer die geldt voor 1300 werknemers. Het betreft een verkennend gesprek, laat vervoerder Arriva weten. Eerder meldden bonden en werkgeversvereniging VWOV dat de onderhandelingen worden hervat voor een andere cao in het streekvervoer, die geldt voor 13.000 medewerkers.

Arriva laat weten de besprekingen voor die cao te hebben gevolgd, “omdat de cao een grote impact heeft binnen de sector” vanwege het relatief grote aantal werknemers. Nu voor die cao stappen worden gezet, heeft Arriva samen met vakbonden besloten een “verkennend gesprek” te organiseren. “Zo willen we kijken hoe we verder kunnen, en of de onderhandelingen weer kunnen worden opgestart”, aldus Arriva.

Een woordvoerster van het vervoersbedrijf laat weten dat daarbij geen gebruik wordt gemaakt van verkenners. “De verhoudingen binnen de cao multimodaal tussen werkgevers en vakbonden zijn beter, eerdere gesprekken liepen al gemoedelijk.” De vakbonden die betrokken zijn bij de cao multimodaal zijn FNV, CNV en VVMC.

Het verschil tussen beide cao’s ligt met name in het soort banen. Zo vallen onder de cao multimodaal grotendeels spoormedewerkers, onder de andere cao in het streekvervoer voornamelijk buschauffeurs. Voor beide cao’s is de afgelopen tijd herhaaldelijk gestaakt.