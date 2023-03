Maersk-dochter investeert miljard euro in uitbreiding Rotterdam

Het Deense containeroverslagbedrijf APM Terminals steekt een miljard euro in de verdubbeling van zijn capaciteit in de Rotterdamse haven. De uitbreiding is nodig omdat de vraag naar goederen gestegen is, legde topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam uit tijdens de officiële aftrap van de uitbreiding. Maar de Deense expansie helpt Rotterdam ook om de grootste haven van Europa te blijven.

APM, onderdeel van de Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Moller-Maersk, krijgt twee keer zoveel ruimte en kan daardoor zo’n twee miljoen meer containers verplaatsen. “Het is fantastisch dat zo’n wereldbedrijf Rotterdam als hun grote hub verklaart”, zegt Castelein.

De containerterminal van APM is na de uitbreiding ongeveer 95 hectare groot en halverwege 2026 moet deze in gebruik zijn. De vicepresident van APM Terminals, Igor van den Esssen, verklaart de keuze van zijn bedrijf voor Rotterdam omdat de havenstad “een belangrijke doorvoerplek is naar de rest van Europa”. APM’s moederbedrijf Maersk verscheept wereldwijd een zesde van alle goederen die over zee worden vervoerd.

De verdubbeling van de terminal op de Maasvlakte is volgens Van den Essen ook een investering in de Nederlandse economie. Ook de automatisering in de haven van Rotterdam, speelde bij de keuze een rol. Dat maakt het voor personeel een stuk veiliger en zorgt dat er efficiënter en dus goedkoper gewerkt kan worden. “Er kunnen hier geen mensen tussen de machines komen. Ladingen kunnen vanwege de automatisering ook veel sneller naar de kade worden gebracht, wat opstoppingen voorkomt.”