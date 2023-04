SER-voorzitter Putters: mensen moeten meer uren werken

Om de arbeidsmarkt weer in beweging te krijgen, moet het aantrekkelijker worden gemaakt voor mensen om meer uren te draaien, zegt Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, in tv-programma WNL Op Zondag.

“Er zijn mensen die in deeltijd werken en best meer uren willen werken, maar dat loont te weinig”, aldus Putters. Zeker voor mensen met middeninkomens in ons land – daar zitten ook veel deeltijdwerkers tussen – is dit niet aantrekkelijk, bijvoorbeeld omdat ze dan een toeslag kwijtraken.

De voorzitter stelt dat als mensen publieke voorzieningen belangrijk vinden, zoals kwalitatief goede zorg en onderwijs, “we daar met z’n allen wat voor over moeten hebben”. Putters wijst daarbij op de vergrijzende bevolking. “Dat betekent dat we wat meer moeten gaan werken in de toekomst. Als we de welvaart in ons land op peil willen houden dan moeten we ook met z’n allen de schouders eronder zetten”, vervolgt hij.

Putters vindt ook dat het eenvoudiger zou moeten worden voor ouderen om zich te laten om- of bijscholen. Daardoor zijn ze langer inzetbaar en kunnen ze makkelijker een overstap maken naar een andere baan.

Daarnaast moet volgens hem de administratieve lastendruk aangepakt worden. Dat kan door het werk “slimmer te organiseren” en daarmee de werkdruk beheersbaar te maken. “Maar we zeggen tegelijkertijd ook: de krapte op de arbeidsmarkt wordt daarmee niet opgelost.”